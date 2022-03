Aunque ya pasaron casi tres años del fin de la relación entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo, unas declaraciones del cumbiambero revivieron la polémica e hicieron estallar todo un drama televisivo que terminó en llantos de la popular Chabelita y las primeras disculpas públicas del cantante.

Todo comenzó cuando el también actor fue abordado por Janet Barboza en América Hoy y reveló que su relación con la bailarina terminó porque ella se interponía entre él y Valentino, su hijito con Karla Tarazona. Pasaron pocos días y Chabela rompió su silencio en el programa de Magaly Medina, generando que el Wachimán se disculpe públicamente por su comportamiento y que ella, poco después, le pida perdón a la conductora de radio, reconociendo que actuó mal al meterse en su matrimonio. AQUÍ TE CONTAMOS TODA LA HISTORIA.

¿CÓMO SE CONOCIERON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ E ISABEL ACEVEDO?

En 2016, Christian Domínguez y Karla Tarazona se presentaron como los grandes jales de ‘El Gran Show’. Ambos se mostraron más enamorados que nunca e incluso se hicieron un tatuaje en el tobillo con el nombre de cada uno, además de anunciar su boda simbólica. Sin embargo, no bailaron juntos, sino que a cada cual se le asignó un bailarín. Es allí que sale el nombre de Isabel Acevedo.

Christian y Chabela fueron pareja de baile pero nada hacía dudar a Karla que ahí se gestaba algo. Incluso la actual pareja del cantante se hizo amiga de su bailarina. Se las veía compartiendo juntas después del trabajo, se tomaban fotos e inclusive la locutora invitaba a Isabel a reuniones familiares.

En junio de 2016, el cantante e Isabel viajaron a Chile con ‘La Gran Orquesta’, mientras Karla se quedó en Lima porque estaba embarazada. Poco después, Christian puso fin a su relación con la madre de su hijo recién nacido y en febrero de 2017, Chabelita ya gritaba a los cuatro vientos que estaba enamorada del Wachimán.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y KARLA TARAZONA SE ENFRENTAN

En diciembre de 2017, Christian Domínguez y Karla Tarazona se reunieron en el set de Espectáculos de Latina y el cumbiambero aseguró que terminaron el 2 de noviembre de 2016, mientras ella decía que fue días antes.

Allí también surgió la polémica del ‘calzón’, ya que la empresaria reveló que había encontrado una prenda íntima en la mochila de su entonces pareja en la época en la que estaban juntos y él bailaba con Isabel Acevedo. Christian siempre negó esa versión y nunca se pudo poner de acuerdo con la madre de su hijo, quien dijo que no permitiría que su pequeño se relacione con la bailarina.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ E ISABEL ACEVEDO TERMINAN ¿POR PAMELA FRANCO?

En octubre de 2016 Christian Domínguez se presentó en el programa ‘Válgame’ y reveló que terminó su relación con Isabel Acevedo, aunque descartó que haya sido por infidelidad o falta de amor. Sin embargo, poco después Magaly Medina emitió un ampay del cumbiambero besando a Pamela Franco, su entonces compañera de conducción en un programa de Latina.

La también cantante salió al frente y aseguró que solo se trató de un beso en la mejilla. Además, negó que tuvieran un romance porque consideraba que era muy pronto para Christian para iniciar una relación con ella o cualquier chica.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ ACUSA A ISABEL ACEVEDO Y ESTALLA LA BOMBA

Hace poco más de una semana, Christian Domínguez estuvo como colaborador en América Hoy y fue abordado por Janet Barboza, quien le preguntó por la razón de su ruptura con Chabelita. “Mi relación termina porque efectivamente me da a escoger entre estar con mi niño o entender que no voy a estar cerca a mi niño si es que yo tengo una vida con ella. Y obviamente no hay punto de comparación, es por eso que al día siguiente, acá tú puedes pelearte con tu novia y sabes que vas a regresar, pero ese día murió”, dijo el cantante.

Al inicio, Isabel Acevedo se limitó al reaccionar tras las declaraciones de su ex y aseguró que estaba tranquila con su consciencia, sin embargo, días después se presentó en el programa de Magaly Medina a contar su verdad y anunciar que le enviaría una carta notarial al cumbiambero para que se rectifique.

En la entrevista, estalló en llanto y aseguró que fue ella quien terminó con Domínguez porque no podía cargar su pesada mochila, repleta de escándalos y enfrentamientos con Karla Tarazona. Asimismo, indicó que había escuchado rumores de supuestas infidelidades de su entonces pareja y que inclusive encontró el reloj de Pamela Franco cuando fue a recoger sus cosas del departamento.

Christian Domínguez se presentó a la mañana siguente en América Hoy y pidió disculpas públicas a Karla Tarazona, por haberse comportado mal con ella al fin de su relación, marcada por su romance con Chabelita. Asimismo, le pidió a su ex que al igual que él, reconozca sus errores para seguir con su vida.

CHABELITA LE PIDE PERDÓN A KARLA TARAZONA

Cuando parecía que todo había llegado a su fin, Chabelita se volvió a presentar en televisión, esta vez en Amor y Fuego, y entre lágrimas admitió haber actuado mal con Karla Tarazona, al haberse metido en su relación con el padre de su hijo.

“Yo le pido disculpas si en un momento te hice mucho daño, te hice sentir mal. Yo ya quiero acabar ese tema, quiero pasar la página, estoy en un momento muy lindo y hasta aquí llegó todo. Yo sí ( estoy arrepentida), créeme”, dijo la bailarina.

