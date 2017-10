¿Christian Domínguez e Isabel Acevedo vetados de América Tv? [VIDEO y FOTOS] 

Luego que se confirmara que Christian Domínguez e Isabel Acevedo quedaron fuera de 'Esto es Guerra', debido a la ola de críticas que estallaron en las redes sociales al conocerse del ingreso de la pareja al reality juvenil y a los comentarios de Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, quien llamó mentiroso al cumbiambero por engañar a la producción de 'El Gran Show'; se supo que el líder de la 'Gran Orquesta Internacional' habría quedado vetado de América Televisión.



Fuentes de Trome indicaron que durante la tarde se vivieron momentos de tensión en América TV tras la llegada de Christian Domínguez a las instalaciones en Pachacamac. Ahí, el ex 'Wachimán' se instaló con Isabel Acevedo en un camerino y habría indicado que no se movería del lugar hasta que la misma productora de 'Esto es Guerra' le confirmara lo que ya se estaba comentando en las redes sociales y en todos los medios de comunicación: No iría más en el reality.

Christian Domínguez en Esto es Guerra

Pero la sentencia ya estaba dada, el gerente general del canal decidió bajarle el dedo a Christian Domínguez y a Isabel Acevedo, no solo por las duras críticas que estaban recibiendo América Tv y Esto es Guerra, sino, al parecer, por el incumplimiento del cantante con otro programa estrella de la televisora: 'El Gran Show'.



Como se recuerda, Christian Domínguez e Isabel Acevedo estaban confirmados para la temporada de 'Reyes del Show' de Gisela Valcárcel, pero el cumbiambero decidió no estar en el reality de baile indicando que tiene una seria lesión en la rodilla y en la mano. Pero estas declaraciones no habrían sido del agrado de la rubia, pues había un contrato firmado que el cantante no respetó.

Esto es guerra

CARTA NOTARIAL



Se sabe que el área legal de GV Producciones habría enviado una carta notarial a Christian Domínguez indicándole que deberá pagar una penalidad por incumplimiento de contrato, pero el ex de Karla Tarazona hasta el momento no ha respondido.



Pese a todo este escándalo previo, Christian Domínguez sí aceptó la oferta de la producción de Esto es Guerra, pero habría puesto como condición ingresar a Esto es Guerra junto aIsabel Acevedo y convertirse en el capitán de 'Las Cobras', por ello fueron presentados por todo lo alto en el reality, para el desagrado de sus más fervientes seguidores.

Christian Domínguez e Isabel Acevedo Christian Domínguez e Isabel Acevedo vetados . Christian Domínguez e Isabel Acevedo

Ante el escándalo que se armó, se habría ordenado el veto total de Christian Domínguez en el canal. Es decir, el cumbiambero no podrá aparecer en ninguno de los programas o producciones de América Tv. Solo se está esperando que termine de grabar su personaje en 'Colorina' y posteriormente no podría ingresar más a las instalaciones de la televisora.



En tanto, Isabel Acevedo se encontraría muy mal anímicamente, pues ni tuvo la oportunidad de saber si será una 'cobra' o una 'leona' y mucho menos pudo lucir el traje de 'Esto es Guerra'.