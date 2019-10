¿Christian Domínguez se enamoró de una chiclayana? Cumbiambero en el ojo de la tormenta por otra supuesta infidelidad

Christian Domínguez confirmó el fin de su relación amorosa con Isabel Acevedo , con quien inició un polémico romance en el 2016 luego que se conocieran en la pista de baile de 'El Gran Show'. Aunque el cumbiambero indicó que no hay una tercera persona en discordia, se especula que la 'Chabelita' habría terminado por la aparición de una joven chiclayana.



Esta joven sería una bella universitaria a la que Christian Domínguez habría conocido en una de sus tantas presentaciones que da en el norte del país junto a su agrupación 'La Gran Orquesta Internacional'.



Christian Domínguez, según indican, estaría ilusionado con esta joven chiclayana a la que estaría viendo seguido y de la que Isabel Acevedo habría tenido conocimiento por lo que puso fin a su polémica relación de tres años.

SÍNDROME DE LOS TRES AÑOS



Christian Domínguez, en los últimos años, ha estado envuelto en medio de escándalos mediáticos por sus constantes cambios de pareja, especialmente cada tres años.



Con Isabel Acevedo acaba de cumplir tres años de relación y todo se terminó y, tal parece, porque el cumbiambero estaría ilusionado con un nuevo amor.



Lo mismo pasó con Karla Tarazona, Vania Bludau y la madre de su hija mayor. Con todas duró apenas tres años de relación amorosa.

CONFIRMÓ FIN DE SU RELACIÓN



En el programa 'Válgame', Christian Domínguez, confirmó que fue Isabel Acevedo quien tomó la decisión de terminar la relación. "Si bien nunca me ha gustado hablar de mi vida privada, sí, tengo que decir que sí. No quería decirlo porque parte de la familia de ella no lo sabía", explicó.



Sin embargo, Christian Domínguez negó tajantemente de que se trate de una tercera persona y que se trató de una decisión 'madura'. Además, el cantante indicó que jamás aparecerá alguna imagen o chat de él con otra persona.



Christian Domónguez e Isabel Acevedo

¿HABRÁ AMPAY?



Al ser consultado sobre si habrían imágenes o un posible ampay de él con con otra persona, Christian Domínguez sostuvo que no van a encontrar ningún ampay o un chat con otra persona.



Mientras tanto, esperaremos a las novedades de Magaly Medina.