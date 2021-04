Christian Domínguez aseguró que no se molestó cuando la Isabel Acevedo apareció en un enlace, vía microondas, en ‘América hoy’ y sus compañeros de programa lo hicieron verse ‘cara a cara’ con su expareja.

“No me molesté, estaba incómodo porque yo no tendría que opinar (de su cambio de look), no soy un especialista en nada y me pusieron al centro”, dijo el cantante luego del encuentro con la popular Chabelita.

SE VIERON LAS CARAS EN VIVO

Christian Domínguez e Isabel Acevedo estuvieron frente a frente a través de un enlace con el programa ‘América hoy’. Ambos no supieron como reaccionar al verse después de tanto tiempo.

La popular ‘Chabelita’ se conectó con el programa para mostrar su nuevo cambio de look. El ‘Wachimán’, quien se desempeña como conductor en el espacio, decidió ausentarse sin imaginar que le harían pasar tremendo roche en vivo.

Al ver que Christian Domínguez se había ocultado detrás de cámaras mientras su ex hablaba, las conductoras del espacio decidieron llamarlo y hacerlo pasar al frente para que opine sobre la nueva apariencia de la ‘Chabelita’.

El cantante no sabía donde ocultar su cara de sorpresa pues incluso le pidieron que cuente qué le parecía la nueva apariencia de Isabel Acevedo. Se puso nervioso y trató de desviar las preguntas que le hacían.

De La misma manera, Chabelita ignoró al ‘Wachimán’ y le pasó el micrófono a su estilista para que explique más detalles de su cambio de look y así evitar cruzar palabras con intérprete del ‘Tic Tic Tac’.

PAMELA NO SE PICA

Pamela Franco dijo que está muy segura de la relación que tiene con el cantante Christian Domínguez y no le molestó que se haya reencontrado con su expareja, la bailarina Isabel Acevedo, durante un enlace vía microondas que hizo el programa ‘América hoy’.

Pamela, Janet Barboza dijo que Christian ‘se puso nervioso’ con la presencia de Isabel Acevedo en ‘América hoy’, ¿Qué opinas?

Vi todo el programa y creo que más que nervioso fue una situación incómoda para él. Lo conozco y nervioso no lo he visto. La verdad que ni he tocado el tema con él porque está cerrado hace mucho, él lo cerró y para mí no existe. Me pongo en su lugar y fácil fue incómodo porque tiene a su pareja, a su hija, que sabía que lo estaban viendo. Son cosas de televisión que, en el caso de Christian, se le escapa de las manos.

¿A ti te fastidió?

¿En qué podría fastidiarme? Christian no tiene la culpa y estoy muy segura de que él ya cerró su pasado. Yo estoy segura de lo que vivimos y por lo que he visto creo que se sintió incómodo. Tampoco le he preguntado cómo se sintió porque me parece innecesario. El tiempo que tenemos juntos lo aprovechamos con la bebé, estamos superbién, nos tomamos nuestro tiempo para esas cositas.amos contentos por ese lado, aunque todavía no nos encontramos con la familia para que conozcan a María Cataleya, pero ya habrá tiempo, todos nos estamos cuidando del Covid.

