En la reciente emisión de “América Hoy”, Ethel Pozo, Janet Barboza, Christian Domínguez y Edson Dávila celebraron el triunfo de Perú frente a Paraguay entonando el popular tema “Contigo Perú”.

Sin embargo, Edson Dávila se mostró disconforme con la interpretación de Domínguez y le sugirió que mejor cantara “Cómo se mata el gusano”.

“Mejor que siga cantando ‘cómo se mata el gusano’”, dijo el popular ‘Giselo’ desatando la risa en el set. El líder de “Orquesta Internacional” solo atinó a reír tras el pedido de su compañero de “América Hoy”.

Pero no todo quedó ahí, pues Edson también le pidió a Janet Barboza que cantara y al escucharla, comentó: “Uy no, no se sabe ni esto, pero el chisme sí”.

Finalmente, Brunella Horna no quiso entonar el tema y se justificó diciendo que ella ya había cantado en el Estadio Nacional de Lima: “Yo ya canté ayer”.

