El cumbiambero Christian Domínguez dijo que se siente un hombre realizado y ‘blindado’, después de todas las polémicas en las que estuvo involucrado este año.

¿Cuál es tu balance del 2017?

Empresarialmente me fue muy bien. ‘La gran orquesta internacional’ tiene 3 años en este medio y el balance es positivo. Estamos cosechando lo que sembramos.

¿Y en lo personal?

Tranquilo, por lo menos yo. Estoy concentrado en lo mío y no me distraigo.

¿Pese a la lluvia de demandas tuyas y las de Karla (Tarazona)?

Esos son temas de afuera. Lo mediático no me distrae, no me afecta.

¿Qué te ha enseñado este año?

Me ha enseñado que no podemos ir contra la corriente. Si nos dejamos llevar por lo que se habla, no se avanza. Lo que aprendí es a concentrarme en mí mismo.

Por todo lo que te pasó, ¿se puede decir que eres un hombre blindado?

Sí, soy un hombre con una madurez distinta.



¿En algún momento te derrumbaste?

No. Estoy blindado. No puedes hacerle caso a la gente que no te conoce.



Recibiste el 2017 junto a Isabel, ¿sucederá lo mismo para el 2018?

Sí. Esta vez será más bonito, porque las cosas están más claras.

¿Has hecho planes con ella, como formar una familia?

No, todavía. Los planes que tenemos es trabajar mucho. Ir lento pero seguros.



¿La relación se ha hecho fuerte?

Como dice el refrán: lo que no te mata te hace más fuerte. Estamos en un ambiente estable. Todos estamos bien.



¿Te sientes un hombre completo?

Sí, soy un hombre realizado. (J.V.)