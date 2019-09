Christian Domínguez esperó a Karla Tarazona en su casa para pedirle que no vaya a El Valor de la Verdad

La participación de Karla Tarazona en ‘El Valor de la Verdad’ puso nervioso a Christian Domínguez, pues trascendió que el cumbiambero movió cielo y tierra para que el programa no se emita esta noche y montó ‘guardia’ en la casa de la madre de su hijo para pedirle que desista de ser entrevistada por Beto Ortiz.



“El programa se grabó ayer y Karla Tarazona no fue a dormir a su casa porque él quiso hablar con ella para que no se siente en el sillón rojo. Además, se comunicó con la producción de Beto para evitar que se emita la edición de hoy. También llamó a algunos ejecutivos del canal”, dijo nuestra fuente.



Por otro lado, allegados a Latina contaron que la conversación con Karla Tarazona fue a ‘calzón quitao’ y que en una de las preguntas se hizo referencia a la famosa prenda íntima que ‘Chabelita’ dejó en la mochila de Christian, cuando todavía eran pareja.



También se supo que el 70 % de sus respuestas son referentes a Christian Domínguez y un 30 % sobre Leonard León y, quien se llevaría la ‘peor parte’ sería el líder de ‘La Gran Orquesta Internacional’.



‘MATA SUS DEMONIOS’



En tanto, Laura Borlini afirmó que Karla Tarazona no supera el fin de su relación con Christian Domínguez y aunque muchos piensan que sigue despechada, comprende su dolor.



“Entiendo lo que debe haber sentido, al ver que la persona que sentaste a tu mesa luego está con tu pareja, debió ser muy fuerte”, dijo.



Ya pasaron varios años, la gente piensa que está despechada.

Sí, creo que sigue despechada, esa ‘espinita’ está clavada en su corazón porque lo amó demasiado. Yo lo hubiera manejado de otra manera, pero así Karla mata sus demonios.