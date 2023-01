Christian Domínguez dijo que los avances de su divorcio con Tania Ríos ‘son bastantes buenos’, pues el juez ya emitió un veredicto y están esperando los trámites correspondientes . Además, comentó que le gustaría casarse este año con la madre de su última hija, la cantante Pamela Franco.

Christian, el podcast de Trome anunció que ya salió tu divorcio...

Ese tema lo está viendo mi abogado, los avances son bastante buenos, ya hay una decisión del juez y estamos terminando de ver los trámites correspondientes. Podría decir muchas cosas, pero prefiero que esté al 100 por ciento finiquitado para dar algún tipo de comentario.

¿Cuántos años has esperado para estar a un paso de estar legalmente divorciado?

Han pasado tantos años, 20 años, imagínate. Son varios factores lo que demoraron (el divorcio), pero por ahora no lo hagamos como una certeza porque hasta no verlo (terminado) no haré comentario.

El público está a la expectativa de cuándo te casas con Pamela Franco...

Como lo hemos dicho en un inicio de la relación, no es nuestra prioridad, tenemos que cumplir metas pactadas y cuando ya esté ya encaminadas pensaremos en el matrimonio. Ya somos un matrimonio, nos gustaría sí casarnos, pero son gastos que no es prioridad para nosotros.

¿Una de sus metas es comprarse su casa?

Sí, gracias a Dios tenemos ya un departamento, pero nuestra familia es grande y nos gustaría tener una casa para recibir a mi familia, a la familia de Pamela cuando llegue de Chimbote. Nosotros somos muy hogareños y preferimos las reuniones familiares.

¿Tu matrimonio con Pamela se podría dar en el 2024 o 2025?

Nuestra primera meta no está alejada de la realidad, así que definitivamente no será en el 2025. Si Dios no los permite espero que sea este año, a lo mucho el próximo año, la idea no es retrasarlo. Todo es según Dios lo permite y dirige.

¿QUIÉN FUE LA ESPOSA DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

El cantante Christian Domínguez se casó con la joven bailarina Tania Ríos cuando iniciaba su carrera musical en la agrupación ‘La joven sensacion’, donde hizo popular el tema ‘Tic, Tic, Tac’. La joven emigró a los Estados Unidos y la distancia habría sido la principal razón por la que dieron finalizada su relación. Se comentó que Christian y Tania no lograron divorciarse en poco tiempo debido a problemas con los documentos, debido a que la joven se quedó viviendo en los Estados Unidos.