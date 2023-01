¡DESMINTE DICHOS! Tania Ríos, aún esposa de Christian Domínguez, fue contactada por el programa de Magaly TV: La Firme para hablar sobre sus proceso de divorcio. No obstante, la mujer reveló que nunca firmó un documento y que no se ha negado a la separación.

En la víspera, Janet Barboza consultó a Christian Domínguez si su expareja le habría pedido dinero para firmar los papeles; sin embargo, eso fue negado por Tania Ríos.

“Yo nunca he pedido dinero para divorciarme ni nada de eso y la verdad me molesta me hacen quedar como que me estoy corriendo y no quiero firmar, como que me niego al divorcio”, enfatizó.

Esposa de Christian Domínguez autoriza a Magaly Medina

Uno de los problemas para concluir el proceso de divorcio sería que Tania Ríos no tiene un domicilio en Perú y por eso precisamente pidió que todo la documentación sea enviada al programa Magaly Medina.

“Me lo mandas tú y ya Magaly me lo hará saber eso porque todo me entero por ustedes ”, expresó.

