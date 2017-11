Christian Domínguez aseguró que aparecería en Esto Es Guerra este lunes, pero... [VIDEO]

¿Qué pasó con Christian Domínguez? El cantante de cumbia y su pareja, Isabel Acevedo, son los nuevos jales de la última temporada de Esto Es Guerra. Sin embargo, desde su presentación, ninguno de los dos ha aparecido en el reality de competencia.

El ingreso de Christian Domínguez generó gran polémica en redes sociales. Los seguidores de Esto Es Guerrase opusieron a su elección para formar parte del grupo de chicos reality. Además, el cantante de cumbia tenía un tema contractual con Reyes del Show, programa de baile de Gisela Valcárcel.

Christian Domínguez tenía que presentarse en Reyes del Show. Sin embargo, el cantante señaló que por una lesión, no iba a poder participar. Un par de días después se anunció su participación en Esto Es Guerra, reality de competencia extrema.

Tras anunciar su salida temporal del programa, Christian Domínguezhabló en exclusiva con Trome y señaló que este lunes 06 de noviembre aparecería en Esto Es Guerra, pues ya había pagado la multa de Reyes del Show.

Christian Domínguez en Esto es Guerra

¿Entonces, sigues en ‘Esto es guerra’? ¿Reaparecerás este lunes? ¿Sigues siendo artista del canal?

"Si Dios quiere, este lunes estaremos en el programa hasta que dure esta temporada (acaba en diciembre). Yo termino de grabar ‘Colorina’ en febrero, no entiendo cómo dicen esas cosas (vetado de América Televisión) si sigo siendo artista del canal".

Sin embargo, el cumbiambero brilló por su ausencia en Esto Es Guerra el día lunes 6 de noviembre. Ninguno de los conductores dio alguna declaración sobre la situación de Christian Domínguez. La última vez que se tocó el tema, María Pía Copellomanifestó que la producción esperaría a que el cantante solucione sus temas de contrato.

El último sábado, Gisela Valcárcel reveló que habló vía telefónica con Christian Domínguez y su madre. La conductora de Reyes del Show declaró que ella no estaba de acuerdo con la decisión del cumbiambero de irse de esa manera del programa de baile, y se lo hizo saber a él y a su madre.

"Lamento que no quieras estar aquí, no fue buena la idea que vayas a Esto es Guerra luego de El Gran Show. Tu mamá y tú me dieron la razón (...) No esta bien. En todo caso, es tu decisión. Como es la decisión de cada programa de contratar a quienes consideren. Yo no puedo hacer nada y no voy hacer yo la que te cierre las puertas. Mi compromiso va más allá de las personas que me puedan herir o desilusionar", dijo Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel a Christian Domínguez

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.