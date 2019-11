Ethel Pozo agradece a Magaly Medina por revelar 'mentira' de Christian Domínguez tras plantar a su programa

Christian Domínguez decidió no asistir a la entrevista con 'En boca de todos' que ya habían pactado previamente 'supuestamente' porque tuvo un imprevisto en Huarmey, sin embargo, las cámaras de Magaly Medina lo captaron llegaron al departamento de Pamela Franco, en Lima.

El cantante había aceptado presentarse en 'El Show después del Show', sin embargo, nunca llegó al programa pues ya pactó una entrevista exclusiva con ProTV y el programa 'En boca de todos', rivales declarados del programa que conduce Ethel Pozo.

En medio de la polémica, Ethel Pozo agradeció a Magaly Medina por revelar las imágenes en las que se ve como Christian Domínguez estaba en Lima y no en Huarmey como lo dijo su representante en el programa "El show después del show".

"Decirnos que está en Huarmey y que las cámaras de otro programa, de Magaly a quien le agradezco por decirnos esta verdad, lo ponchen a tres cuadras, ¿cómo queda, qué le creemos?”, dijo Ethel Pozo en su programa.

La hija de Gisela Valcárcel, además, le envió un fuerte mensaje a Christian Domínguez en el que cuestiona 'su palabra' e incluso lo tilda de 'traicionero' por fallar y no asistir al programa matinal de América TV.

"Yo dudo de la palabra de Christian, todo el Perú lo sabe, porque no comparto sus actitudes. Le quiero decir a Magaly que Christian no me ha plantado a mí porque jamás me reuniría con él, pero sí, a los televidentes. El que traiciona puede hacerlo en muchas ocasiones. En amistad, en compromisos. ¿Qué pasa con la palabra? Ellos tenían que presentarse en Ica ", dijo Ethel Pozo.



Ethel Pozo agradece a Magaly Medina