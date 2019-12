Christian Domínguez ya se expone feliz y contento con Pamela Franco después de confirmar, accidentalmente- que ya tienen una relación formal. Pero los recientes videos que publicó en su cuenta Instagram, el cumbiambero mostró un lado diferente de la cantante de Alma Bella.

Sin que ella se diera cuenta, el cumbiambero comenzó a grabar unos videos para su red social. Él le muestra una de sus uñas y ella toma su mano para revisar cómo estaban recortadas. Cuando él le explica que se quitó el esmalte, ella tira su mano y le levanta la voz para decirle: “¡Qué horrible! Ya no me hables"

Christian Domínguez y Pamela Franco - Trome

El ‘wachimán’ se graba así mismo lamentando los comentarios de su pareja y ella recién se percata que él había grabado todo en su celular. Bajando la voz y tapándose el rostro, ella le advierte que no suba el material a su cuenta Instagram.

“No lo voy a borrar. Que sepan que tienes mal carácter", expresó Domínguez.

Pamela Franco y Christian Domínguez - Trome

LE ENVÍA ARREGLO FLORAL

Hace unos días, Christian Domínguez le envió un arreglo floral a Pamela Franco, como detalle por su primer mes juntos. Aunque estuvo fuera de Lima, el cantante le hizo llegar el detalle, el cual ella compartió en redes sociales.

“Estoy como me ven en estas fotos: Sin pensar en mi pasado y sin pensar en lo que venga, pero si viviendo intensamente este momento... Que me llena por completo y me hace feliz”, expresó en Instagram.