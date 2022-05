Christian Domínguez hará dupla este domingo con Janet Barboza para enfrentarse a Edson Dávila ‘Giselo’ y Brunella Horna en ‘En esta cocina mando yo’. El popular ‘Wachimán’ habló de su experiencia al lado de la ‘rulitos’ y la defendió tras la carta notarial que le envió Alfredo Zambrano. Además, también aseguró que ya no quiere ir a ‘pichanguear’, luego del doble ampay de Magaly Medina a Aldo Miyashiro y Óscar del Portal.

Este domingo te veremos junto a Janet Barboza en la cocina de Ethel y Yaco, ¿qué tal la pasaste?

Este domingo estaré nuevamente en la cocina y la pasé espectacular. Janet y yo hicimos un gran equipo, ella me dirigió perfecto, yo no sé cocinar, yo solo sé sobrevivir, pero solo me dediqué a seguir paso a paso lo que ella me indicaba, yo fui un títere en la cocina.

¿Eres de los hombres que se deja mandar?

Soy de los hombres que se deja mandar, que se deja guiar, y en casa, más. Pamela es la reina de la casa, ella manda en la cocina, yo como de sus manos y así me tiene embobado. Aunque tengo carácter, con ella soy más dócil porque ella lo vale.

¿Janet y tú siempre son un gran equipo?

Janet y yo hicimos un gran equipo en la cocina, y también lo somos en la vida. Como ya lo hemos dicho, en América Hoy somos una familia. Ella recibe todo mi apoyo, y más ahora cuando la acusan por un tema injustificado o hasta que da risa, nosotros la apoyamos en todo. Pero si, por el contrario, en otro caso, el tema fuera justificado, ella sabe que no quedaría más que “apechugar”, cuando se comete algún error hay que pedir perdón.

También “apechugas” cuando te toca a ti...

Sí, claro, pero cuando te acusan de algo falso, entonces, te incomoda. Lo último que ocurrió, que me relacionaron con alguien, causó molestia en casa, Pamela se fastidió. Pero esto no afecta nuestra relación, nosotros no nos dejamos perturbar por cualquier tontería, seguimos nuestra vida tranquilos.

¿Cómo va tu relación?

Soy muy afortunado por tenerla y espero quedarme con ella hasta que estemos viejitos. Ella me conquistó con sus atenciones, con su personalidad, con su bondad. Pamela quiere a los míos, a mis hijos, a mis padres, como si fueran de ella, y eso lo valoro mucho.

¿Festejarás los tres años de relación?

Aquí me quedo, serán muchos años más. Cuando me fastidian con los tres años, me río porque yo solo pienso en mi relación, en mi familia. Ya no tengo ganas de salir ni de “pichanguear”, yo me siento muy bien en casa.

¡No te pierdas “En esta cocina... Mando yo”, este domingo a las 7 de la noche, por América Televisión!

TE PUEDE INTERESAR

Merly Morello habla por primera vez sobre su bisexualidad: Lo descubrí a los 4 años

Giuliana Rengifo dice que fue la ‘firme’ de Alfredo Zambrano: “Jamás entré o salí encapuchada de su casa”

Mirella Paz responde tras ‘cuadre’ de Johana Cubillas por su esposo: “Pobrecita, qué insegura”