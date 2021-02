Christian Domínguez se siente súper nervioso y ansioso porque dentro de pocos días nacerá su hija María Cataleya, fruto del amor y relación con su pareja Pamela Franco, a quien calificó como una ‘mujer extraordinaria y fuera de serie’.

Christian, Pamela ya está en la cuenta regresiva para dar a luz a tu princesa María Cataleya…. ¿Nervioso?

Súper nervioso, estamos a la espera, muy emocionados, contentos y ansiosos de tener a nuestra hija en brazos. Pamela será una súper mamá, es súper dedicada desde la barriga, está pendiente de sus ejercicios, de alimentarse bien, es súper cariñosa, protectora, una mujer increíble y fuera de serie. Ando babeando por mi mujer y voy a tratar de ser un mejor papá cada vez más.

Con el nacimiento de tu tercer hijo, ¿'cierras la fábrica’ o te gustaría encargar más hijos?

Nos encantaría que María Cataleya tenga un hermanito, pero todo va a depender de cómo esté la situación del país. Si todo vuelve a la normalidad, de todas maneras, queremos que nuestra hija tenga un hermano y ahí sí no tener más familia.

De otro lado, durante la pandemia te has convertido en ‘mil oficios’ y no te has quedado de brazos cruzados… ¿consideras que la crisis que atravesamos sacó tu mejor lado emprendedor y guerrero?

La responsabilidad es todo lo que nos mueve, tengo que cumplir como padre, hijo y padre del hogar. No he podido quedarme de brazos cruzados sabiendo que nuestro rubro (música) va ser el último en volver a la normalidad. Me ha tocado vender productos de bioseguridad, atunes, mi negocio de chifas ‘Tusan Wok’ y ahora acabo de grabar el videoclip ‘Veranito Icax’, tema que pretende llevar un mensaje de fuerza y solidaridad para los emprendedores.

Me imagino que no ha sido fácil reinventarse en plena pandemia…

Ha sido complicado, estresante, tedioso y doloroso tener que moverme en rubros que anteriormente no has estado, pero sigo adelante y a darle con todo. (L.Gamarra)