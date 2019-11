"Si Christian Domínguez es feliz sacándole la vuelta a sus parejas, qué pena por él", dijo Michelle Alexander

Michelle Alexander manifestó su molestia con Christian Domínguez por ‘seguir sacándole la vuelta a sus parejas’, en referencia a su ruptura amorosa con Isabel Acevedo y el ‘ampay’ con Pamela Franco.



“El hecho que seamos amigos o no, no me impide criticar su comportamiento, que no me parece adecuado. No he tenido la oportunidad de hablar con él porque no estamos en contacto, tampoco voy a llamarlo para darle consejos, pero no me parece su actitud”, sostuvo la jurado de ‘El dúo perfecto’.



¿Te refieres a sus escándalos?

A seguir sacándole la vuelta a sus parejas. No tengo ningún problema en decirlo, porque es algo que se ha visto. Creo que debería ir a un psicólogo, pues debe tener un problema...



Pero ustedes tenían una buena relación...

Lo he aconsejado siempre en temas profesionales, pero en los personales no me meto. Cuando ha trabajado conmigo sí me he metido, porque la vida privada de mis artistas atañe al trabajo.



¿Crees que debería madurar?

Es un tema de él. Si es feliz siendo así, sacándole la vuelta a sus parejas, qué pena por él, por su familia, por las mujeres que le creen. Todas ya deben saber a lo que se someten.



¿Conoces a la ‘Chabelita’?

No soy amiga de ella,

nunca lo he sido ni lo seré.



(Deyanira Bautista)