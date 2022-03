El conductor de ‘América Hoy’, Christian Domínguez, decidió romper su silencio sobre el fin de su relación con Isabel Acevedo. El cumbiambero confesó que la conocida ‘Chabelita’ lo hizo escoger entre su pequeño hijo y ella. Esta revelación sorprendió a sus compañeras del magazine matutino, quienes le dieron su respaldo.

Ante la pregunta directa de Janet Barboza, Christian Domínguez, admitió lo que se especulaba hace unos días respecto al término de su romance con la bailarina Isabel.

“ Mi relación termina porque efectivamente me da a escoger entre estar con mi niño o entender que no voy a estar cerca a mi niño si es que yo tengo una vida con ella. Y obviamente no hay punto de comparación, es por eso que al día siguiente, acá tú puedes pelearte con tu novia y sabes que vas a regresar, pero ese día murió”, remarcó.

En esa línea, Christian Domínguez señaló que no había manera de hacerle cambiar de opinión a ‘Chabelita’, puesto que era un sentimiento que tenía contra su hijo y que no lo iba a permitir.

“No hay forma, en dos o tres años tú no vas a cambiar tus sentimientos jamás, tú puedes cambiar de tener mal carácter, en salir con sus amigos, en fin, pero el sentimiento hacia un menor nunca va a cambiar. Si no lo dije en su momento, porque hubiese sido lapidante, fue porque siempre prefiero quedarme callado ”, sentenció.

“Pero si me vas a insinuar que estoy mintiendo respecto a eso, hay que ser inteligente y más en la televisión. Di que de eso no vas a hablar... Me arrepiento de no haber respondido en su momento”, agregó.

‘CHABELITA’ NEGÓ ACUSACIÓN DÍAS ANTES

Christian Domínguez decidió revelar la razón del fin de su relación con Isabel Acevedo, luego que ella saliera en televisión a dejar entrever que nunca le negó que frecuente a su hijo.

“Yo sé que hice las cosas bien y eso queda en mí. No quiero tocar ese tema, no te voy a decir si sí o si no, ya lo cerré, es tema del pasado, si él quiere tocarlo es su problema”, dijo ‘Chabelita’ en América Espectáculos.

“Yo tengo un padre al que considero mi papá porque él fue el quien me crio. Imagínate, yo tengo ese ejemplo... qué te puedo decir”, agregó la bailarina.