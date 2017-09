Christian Domínguez no asistirá a careo con Karla Tarazona por demanda por poner en peligro a su hijo

Christian Domínguez afirmó que mañana no asistirá a la Fiscalía de Chorrillos para el careo con Karla Tarazona, después de que la animadora lo demandara por exponer al peligro a su pequeño hijo.

¿Este viernes tienes un careo con Karla Tarazona en la fiscalía?

Sí, pero lamentablemente no fuimos notificados. No podré asistir porque estaré en Camaná. Seguramente se postergará.

¿Te molesta verle la cara a Karla?

No digan cosas que no tienen sentido. Eso no viene al caso. Es lamentable a lo que se ha llegado, no lo creo, me parece innecesario.

Christian, ¿por qué no te acompaña Isabel Acevedo en este lanzamiento de ‘Colorina’?

Ella está trabajando en este momento. Estoy superfeliz por eso. Ella está pendiente, escribiéndome. Este año terminará fabuloso. Vienen cosas muy lindas. Estoy saltando en un pie, en ese sentido. Todo está encaminado. Cuando hay tranquilidad y paz en tu corazón todo te va perfecto.

¿Por qué solo aparecen las piernas de Isabel en tu videoclip?

Ponerla de protagonista era hacer un show televisivo. No me interesa ese tipo de promociones.



​Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.