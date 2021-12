El programa ‘América Hoy’ tuvo como tema principal las cirugías en el rostro y cuerpo a las que recurren algunas mujeres, sin embargo, un polémico comentario de Christian Domínguez llamó la atención. El cumbiambero lanzó una crítica machista respecto a los ‘arreglitos’ cuando el doctor estético Steve Díaz hablaba sobre el tema.

La polémica inició cuando Ethel Pozo consultó al cantante de cumbia si le gustan las mujeres naturales o con sus arreglitos. Inmediatamente, Christian Domínguez respondió que si le queda bien, entonces es aceptable.

“Ah, esa es la pregunta, yo creo que si le queda bien y se le ve bonito, nada grotesco, siempre fino y elegante, bienvenido sea”, dijo el cumbiambero, sin embargo, lanzó un duro comentario.

“Jefa (Ethel Pozo) usted qué opina de esto ¿Un comentario machista? No me parece ¿no? Porque al final... ¿Eso para quién va a ser?”, en clara alusión que si la mujer se hace una cirugía será para el hombre pues abrió los brazos para ser aclamado. Segundos después, le pusieron una voz en off en pleno programa tildándolo de “maestro”.

Por su parte, el médico Steve Díaz lo respaldó y recalcó. “Definitivamente, el hombre que ama a su mujer la quiere ver linda, bella”, manifestó.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ ES TROLEADO CON PEDIDAS DE MANO

Christian Domínguez pasó un incómodo momento este lunes en América Hoy, cuando las conductoras le recordaron que le pidió la mano a varias de sus ex y finalmente la relación no funcionó.

Ethel Pozo le consultó si alguna vez le habían devuelto algún anillo de compromiso. “No le devolvieron ni la camioneta y le van a devolver el anillo”, bromeó Edson Dávila ‘Giselo’, al recordar su pasada ruptura con Isabel Acevedo.

“Totalmente inmaduro ese tema. Cómo es posible que respondan así a la ligera. No tendría por qué decirlo pero nunca me han devuelto nada que yo haya regalado y si me lo devolvieran, no lo recibiría”, contestó el cantante.