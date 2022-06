Christian Domínguez se incomodó durante el programa en vivo de ‘América Hoy’ luego que la psicóloga Lizbeth Cueva analizara su romance con su pareja Pamela Franco. Las conductoras del magazine se burlaban porque “Pamela Franco lo bañaba tres veces por semana” y el cumbiambero respondió.

“ Es una mala información porque no son tres, sino son cuatro porque el quinto día me estoy yendo de viaje” , dijo brevemente. Sin embargo, al escucharlo, Janet Barboza le pidió su opinión a la psicoterapeuta.

“No, pero esto ya es patológico, Christian, que te estén bañando, por dios”, señaló e inmediatamente el cumbiambero respondió fuertemente.

“ Usted hable lo que tenga que hablar, usted no se meta en mi relación, por favor, ella me baña a mí , yo baño a mi hija y a mis hijos, tampoco me va a dejar de talquear”, recalcó generando la sorpresa de Lizbeth Cueva.

Edson Dávila, conocido como Giselo, también tomó la palabra, pero para bromear con la situación sobre la especialista. “Esas cosas le gusta hablar, pero para otras (caso Melissa Paredes) se queda callada” , puntualizó.

DOMÍNGUEZ SOBRE RUPTURA DE PIQUÉ Y SHAKIRA

Tras las especulaciones de una presunta infidelidad del futbolista Gerard Piqué a Shakira, diversos programas del mundo han presentado informes al respecto y la farándula peruana no podía ser ajena. El matutino “América Hoy” también analizó el polémico caso y Christian Domínguez fue uno de los primeros en comentar.

“No nos metan a todos en el mismo saco”, pidió Christian Domínguez, provocando la risa de todos en el estudio. “Sabes, Christian, mejor cállate”, respondió Ethel Pozo antes de presentar un informe del programa.