Otra vez causa polémica con sus declaraciones. En medio de un debate sobre la infidelidad a raíz del caso de Aldo Miyashiro, Christian Domínguez aseguró en ‘América Hoy’ que ya aprendió la lección y no le da “me gusta” a fotos de chicas en redes sociales por respeto a su pareja Pamela Franco.

“ Jamás le doy like a chicas guapas. Yo no estoy de acuerdo con dar un like a alguien , no lo hago, no me parece, si estoy equivocado o no, no me importa, no me parece. No hago lo que no quiero que me hagan”, respondió el cumbiambero.

Sin embargo, Mariella Zanetti se mostró en desacuerdo al asegurar que estar en una relación sentimental no significa estar ciego y apreciar la belleza te hace infiel.

“ Yo aprendí de esa lección, alguna vez en mi vida hice eso, de poner un like, me generó problemas y entendí a la persona, no te gustaría que te hagan lo mismo. Ojo, no es una compañera de trabajo, no es una actriz, cuando alguien sabe que le da like me di cuenta. Hoy por hoy, uno no hace lo que no te gustaría que te hagan”, volvió a aclarar Christian Domínguez.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SOBRE CASO ALDO MIYASHIRO

Christian Domínguez criticó al conductor Aldo Miyashiro por el ampay que protagonizó con su exreportera siéndole infiel a su esposa Érika Villalobos. El cantante remarcó que no se justifica una deslealtad porque tiene una familia que sufre.

“ Es triste, te sientes muy mal y justamente pensando en la familia. No es justificable , por más que tú estés mal con tu relación, eso no justifica que hagas estos actos, sobre todo cuando tienes familia”, inició diciendo.

“ Yo cuando me equivoqué, me acuerdo que lo más doloroso fue mi hija, que tenía ya consciencia y las pagué . Y si hasta el día de hoy, si me siento a hablar con ella, yo me pongo a llorar porque eso va a ser difícil que lo saque de su cabecita, han pasado años, yo le pido perdón. Uno tiene que saber afrontar las consecuencias, te sientes mucho mejor y como dijo Mario Hart, aprender de los errores”, agregó.