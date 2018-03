Christian Domínguez: "Sí, he sido infiel, unas seis veces" [VIDEO y FOTOS]

¡Lo dijo sin roche! Christian Domínguez confesó en ‘En boca de todos’ que ha sido infiel unas seis veces en su vida, pero aclaró que sucedió cuando era adolescente.



El cantante respondió algunas preguntas de los conductores, y señaló: “Sí, he sido infiel, unas seis veces, pero sucedió cuando era adolescente, tenía 17, 18 años”, aclaró el ‘Wachimán’ ante la sorpresa del panel integrado por Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Rosángela Espinoza.



Como se recuerda, Christian Domínguez estuvo en el programa 'En Boca de Todos' para someterse a algunas preguntas sobre su vida personal y su relación con Isabel Acevedo. El cantante de cumbia no dudó en responder a las interrogantes, pero no esperó tener ciertas sorpresas.



Durante el interrogatorio del programa, Christian Domínguez tuvo que confesar quién había sido el amor de su vida: Vania Bludau, Karla Tarazona o Isabel Acevedo. El cantante pensó unos segundos antes de dar su veredicto.



"¿Sabes? La gente va a pensar que diré esta respuesta porque estoy con ella ahorita, pero por como vienen las cosas en comprensión y todo lo demás en el corto tiempo que tenemos y lo que se ha ganado con la familia -que es sorprendente-, puedo decir que si el día de mañana termino, diría que es Chabelita", dijo Christian Domínguez.



Christian Domínguez y su reacción al escuchar a Jeannine Gonzáles