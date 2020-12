Jenko Del Río reveló que el cantante Christian Domínguez se quiso propasar con su exesposa Paloma Fiuza en el departamento donde ella vivía cuando trabajaban en ‘Combate’.

“Tuvieron que ir al departamento de Paloma para grabar y ella me llama y cuenta que Christian había tratado de entrar a la habitación donde estaba durmiendo e intentó besarla. El departamento donde ella vivía lo alquilaba el canal (ATV) y ellos fueron para hacer un ‘casting’ con la ‘Pantera’ (Zegarra). Eso fue lo que me contaron ella y la producción”, afirmó Del Río, quien se sometió a la prueba del polígrafo en ‘Amor y fuego’.

Asimismo, reiteró que está cansando que lo etiqueten como una persona agresiva cuando él nunca le puso un dedo encima a Paloma.

“No agredí a Paloma, pero ella a mí sí. Me agredió, me tiró un chachetadón, lo hizo un par de veces. No es justo que me hayan tildado de algo que no soy”, sostuvo.

Luego, contó que Rosángela Espinoza llegó ‘con mucho hambre de protagonismo’ a ‘Combate’ y comenzó a coquetearle, generando molestia en Paloma, pero hoy se encuentra feliz al lado de su pareja y no estaría con ninguna ‘persona de la televisión’.

Además, afirmó que dos productores varones de televisión le ofrecieron ‘tener relaciones’, pero él se negó y aconsejó a las personas que si desean ingresar al mundo artístico ‘lo hagan de manera normal’.

En otro momento, manifestó que le llegó una carta a su domicilio, donde escriben ‘sandeces y estupideces’, y él lo ha tomado como una ‘amenaza’.