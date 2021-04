FUEGOOO. Isabel Acevedo se estrenó como modelo en el nuevo videoclip de ‘Zona Libre’, la orquesta que formaron los músicos que decidieron abandonar ‘La Gran Orquesta Internacional’ de Christian Domínguez, ex de la Chabelita. En las imágenes, se le ve besándose con Jonatan Rojas.

“Yo siento que no le hago daño a nadie y si a una persona le duele, bueno, que se lo chante”, dijo la rubia tras ser consultada por la romántica escena de la canción por las cámaras de Amor y Fuego.

La popular Chabelita aseguró que ‘todo es actuación’, aunque Ángelo Fukuy se atrevió a jugarle una broma. “Se tuvo que hacer varias tomas ah”, dijo el músico desatando las risas de sus compañeros.

Sin embargo no todo fue alegría y buen humor, ya que cuando les mencionaron a Christian Domínguez los rostros les cambiaron. “El gusano ya murió”, dijo Fukuy en referencia a su antiguo jefe. Por su parte, Jonatan Rojas lo resumió en una sola palabra: ‘actor’, dando a entener que sus declaraciones sobre la separación de la agrupación musical son falsas.

CHABELA HABLA DE KARLA Y PAMELA

Isabel Acevedo no pudo evitar que le consulten sobre la expareja de Christian Domínguez, Karla Tarazona, quien asegura que fue la rubia quien se metió en su relación con el cantante. “Es lo que piensa ella. Yo salgo a la calle, la gente me saluda, me piden fotos y estoy muy agradecida con el apoyo del público que me quiere mucho”, dijo para Amor y Fuego, sin querer referirse más a la esposa del ‘rey de los huevos’.

Asimismo, cuando le mencionaron a Pamela Franco, la actual pareja y madre de la última hija del Wachimán, ‘La Chabelita’ indicó que hasta ahora no sabe si le fue infiel con ella. “Yo no sé la verdad, pero siento que las cosas pasan por algo y es para mejor”, indicó. “Yo nunca le encontré ninguna infidelidad”, agregó.

TROME - Isabel Acevedo tras beso con Jonatan Rojas: “Si a alguien le duele, que se lo chante”