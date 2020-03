¡Se confesó! Isabel Acevedo fue la invitada de este sábado en el Chocahuarique de Choca Mandros y no se salvó de las preguntas sobre su ex, el cumbiambero Christian Domínguez, de quien se separó tras salir a la luz un ampay con la cantante de Alma Bella Pamela Franco.

En la entrevista, la popular Chabelita se refirió al polémico tema de las camionetas que el ‘Wachimán’ puso a su nombre, tema que quedó pendiente tras su polémica ruptura, y aseguró que nunca se reunieron para finiquitar el asunto.

“Yo me enteré el mismo día del ampay (con Pamela Franco). Desde ese momento yo corté con todo, corté el domingo y desde ahí no he vuelto a hablar con él. Me llamó una vez por un tema personal que teníamos de una tercera persona y ahí quedó. Ni el tema de las camionetas hablé con él”, dijo Isabel Acevedo.

Según contó, en ningún momento tuvo la intención de quedarse con el vehículo. “Lo demostré y le devolví la camioneta para tener las cosas claras y estar tranquila”, aseguró, aunque también reconoció que pensó en quedársela. “Mi mamá me dijo ‘¡qué le vas a devolver!'", dijo entre risas.

Isabel Acevedo habla del tatuaje y las camionetas de Christian Domínguez | EET | TROME

Ampay Christian Domínguez y Pamela Franco

