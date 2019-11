¡Podría estar en serios problemas! Isabel Acevedo podría ir a prisión hasta por 8 años si se niega a devolverle las camionetas que puso a su nombre su expareja Christian Domínguez. Y es que a pesar de que le envió una carta notarial donde le pide una indemnización por daños y perjuicios, el cumbiambero podría voltearle la torta y denunciarla por apropiación ilícita.



Según el abogado Daniel Leyva, Chabelita tendría que demostrar con qué dinero compró las camionetas. En el caso de que no pueda argumentar el origen de los vehículos, las autoridades podrían decir que está evadiendo a la Sunat y no ha pagado sus impuestos.

En ese sentido, el especialista aseguró que Christian Domínguez tiene todas las de ganar. "Si no tienes cómo comprobar y sustentar cómo adquirió esos bienes, estaría cometiendo un grave delito”, indicó.

Cabe indicar que Isabel Acevedo reconoció que tiene a su nombre cuatro camionetas, de las cuales una es de ella, la otra la vendieron y las otras dos serían de Christian Domínguez, quien las habría puesto a su nombre ya que aún no sale su divorcio.

Si la bailarina se niega a devolver los vehículos y el caso llega a los tribunales, podría ir a prisión hasta por 8 años por el delito de apropiación ilícita.



NO HAY VÍNCULOS ENTRE ELLOS



Chabelita decidió terminar su relación de casi tres años con Christian Domínguez y desde ese momento, ambos no han tenido ningún contacto, a pesar de que aún queda pendiente el tema de sus camionetas.



Sin embargo, el cumbiambero no perdió el tiempo y ya empezó a salir con Pamela Franco, con quien trabajó en la conducción de 'Se pone bueno'. Hace solo unas horas, Magaly Medina difundió un ampay donde se les ve dándose apasionados besos y bailando muy cariñosos en una fiesta en Chimbote.

Christian Domínguez y Pamela Franco

Desde que se supo del ampay de Christian Domínguez con Pamela Franco, Isabel Acevedo ha preferido no pronunciarse sobre esta nueva relación, pero indicó que antes de terminar formalmente el cumbiambero borraba sus conversaciones y le mentía constantemente.