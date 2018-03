Christian Domínguez: Isabel Acevedo, 'Chabelita', jamás le perdonaría una infidelidad [VIDEOS y FOTOS]

Isabel Acevedo , ‘Chabelita’, tiene claro que después de la tormenta viene la calma, pues aunque fue señalada como la tercera en discordia, jamás bajó la cabeza. Recalca que sus padres le inculcaron valores y que el tiempo se encargó de poner las cosas en orden. Asegura que su relación con Christian Domínguez atraviesa su mejor momento, pero no piensa casarse ni convivir con el ‘Wachimán’, a quien le advierte que si ‘saca los pies del plato’, jamás lo perdonaría.



Isabel, ¿a qué edad empezaste a bailar?

Desde los 6 años. Vivía en Chiclayo, comencé bailando marinera norteña, a mi mamá le gustaba mucho la onda del baile y contrató profesoras particulares para que me dieran clases, ella quería que vaya a Trujillo y participe en los concursos. Me gustaba esta danza, pero más me jalaban otros ritmos, de ahí empecé a bailar en otras escuelas, gracias a Dios he sido becada, solo en la de Chumbe (Arturo) pagaba.



¿Siempre te jaló el tema de arte?

Sí, a los 16 años hice mi primer casting para ‘El Gran Show’, fui como soñadora, no como bailarina. Quería estar ahí porque era el programa de baile más fuerte del Perú. Me aceptaron entre 14 mil personas. Fue una experiencia linda. Con Aldo Miyashiro llegamos hasta la final. El ‘Chino’ no bailaba, pero teníamos acogida con la gente.

Esa es Isabel la bailarina y ¿cómo es la que está fuera de pantallas?

En ‘Combate’ recién están conociéndome. Soy espontánea, alegre, deportista muy disciplinada, responsable, constante y muy puntual, eso te lo da el deporte.



¿También eres romántica?

¡Sí! Soy muy amorosa, detallista, cariñosa, intensa, literalmente soy un ‘chicle’. Todo el mundo ya lo sabe, Christian se encargó de contarlo. En realidad, los dos somos muy melosos. Incluso nuestros amigos nos dicen ‘ya, pues, ya’, porque siempre estamos demostrando nuestro cariño. También soy engreída, un poco celosa y, como buena escorpio, tengo carácter fuerte. Cuando agotan mi paciencia, sale mi otro yo.



¿Crees que se te juzga sin conocerte?

Es que nunca he sido un personaje público, ahora recién me estoy soltando, están conociendo un poquito más de mí. Tampoco he expuesto mi relación al cien por ciento, no saben cómo estoy con él. Poco a poco se están dando cuenta de que soy una chica muy fuerte, que lucha por lo que quiere.

Las críticas no te han derrumbado.

Me he dado cuenta de que soy fuerte, lo tuve que ser por mi familia. Ellos son mi fuerza, por eso siempre miro para adelante y con la frente en alto, hasta ahora.



Debió ser duro que digan que te metiste en una relación.

Bastante y en este mundo del espectáculo es bien fuerte. Obviamente, hubo cosas que me afectaron, por eso quise terminar varias veces con Christian, pero también él ha sido uno de mis alientos, mi otra pierna, sino no estaría aquí. Gracias a Dios, mi relación va viento en popa y cada día mejor. Yo sé la verdad y eso me tranquiliza. Mis papás me criaron con valores y principios bien cimentados.



¿Qué te derrumbaría?

Que ataquen a mi familia, ellos son mi talón de Aquiles. Por ellos tumbaría edificios.



¿Eres una chica de relaciones largas?

Christian es mi segunda pareja formal. Con el primero también estuve mucho tiempo, pero no somos amigos, no en todas las relaciones se termina así, son distintas. Además, no me frecuento con él porque no tenemos las mismas amistades.

Después de todo lo vivido, ¿le perdonarías una infidelidad?

¡Qué mujer aceptaría una infidelidad! No hay forma. Christian está bien advertido, no hay perdón si eso sucede.



¿Cuáles son los planes inmediatos que tienes?

Trabajar mucho y seguir avanzando. No tengo planes de tener hijos o casarme, tampoco de convivir. Tengo otras proyecciones, quiero competir (baile), seguir en la danza y poner un negocio.



¿Te molesta cuando te dicen ‘la licenciada Chabelita’?

Cuando lo dicen de manera sarcástica para minimizar que siendo licenciada estoy en un reality de competencia. ¿Acaso es malo trabajar en un reality? Hay muchos chicos que están aquí y son profesionales. Lo que pasa es que hay mucha discriminación y siempre quieren minimizar, pero nadie me va a amilanar, soy fuerte, vivo feliz al lado de mi ‘Moi’ Christian, quien me engríe mucho.