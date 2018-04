¿Christian Domínguez e Isabel Acevedo en medio de una crisis de pareja por mensajes a otra mujer?

Todo parece indicar que Christian Domínguez e Isabel Acevedo estarían pasando por una crisis de pareja, pues se especula que la bailarina habría descubierto que el cantante conversaba coquetamente con una chiclayana y también con la ‘Miss Huánuco’, Luciana Fernández, quien participa en ‘Esto es guerra’.

Cuentan que esta situación se habría dado en Semana Santa cuando Isabel Acevedo vio las conversaciones en el celular de Christian Domínguez, situación que comentó en un grupo familiar de WhatsApp.



“Se la pasó llorando los feriados, porque vio los mensajes y le reclamó. Le contó a la familia de Christian Domínguez por el chat y les dijo que cada vez desconfiaba más de él”, indicó un allegado a la pareja.



Aunque estos rumores son cada vez más fuertes, la bailarina dijo que su relación marchaba bien.



“Es mentira. Han dicho que terminamos, pero no es verdad. Estamos súper bien y mejor que nunca”, comentó Isabel Acevedo.



Christian Domínguez y 'Chabelita' son ampayados saliendo de una clínica.

¿No le has encontrado conversaciones con la ‘Miss Huánuco’?

No. Además, pasamos todo el tiempo juntos y hablamos todo el día. La gente que habla es por envidia.



¿Piensas que buscan destruir su relación con estos rumores?

Mi relación la han querido destruir desde que empecé con él, no es de ahorita, pero estamos demostrando que somos súper fuertes. Si la relación estuviera mal o acabamos, seremos los primeros en decirlo para que no exista un mal entendido.



¿Ya estás conviviendo con Christian?

Aún no, pero hay planes a futuro.

