Isabel Acevedo habló de su relación con el ‘Wachimán’ Christian Domínguez es muy sana y se basa en la comunicación.

Asimismo, no descartó ingresar al mundo de la música y la actuación.

“Mi relación es sana, todo se basa en la comunicación. Además, trabajamos en pareja y ambos somos muy familiares... aprovechamos los domingos para estar con mi familia o la suya, y nos escapamos de la ciudad”, contó Isabel Acevedo en ‘El buen dato’.

Además, reveló que es una mujer hiperactiva. “Quiero hacer de todo, quiero cantar, actuar, superarme día a día. Mi familia se encuentra orgullosa. Por ahora solo doy clases particulares de baile a promociones, novios o quinceañeras, pero mi sueño es tener mi propia escuela”, agregó la pareja de Christian Domínguez.

¿SE CORRIÓ?

¿Temor a Vania? La conductora Gisela Valcárcel reveló que la penalidad por el incumplimiento de contrato del cumbiambero Christian Domínguez se ejecutará, pues decidió no participar en la última temporada de ‘Reyes del show’, pese a que el médico que lo atendió señaló que su lesión en la rodilla no es grave.

“Christian Domínguez firmó un contrato con América Televisión, la penalidad se va a ejecutar y otras cosas también. En todo caso, se le dio la opción y no ha venido. De cualquier modo, ya está. Si no le provocaba venir, perfecto, por algo ha de ser”, expresó la rubia.

Como se sabe, Christian Domínguez debió aparecer el último sábado, donde compartiría escenario con Vania Bludau, su expareja.

Anteriormente, en el 2015, Melissa Loza tampoco participó de ‘Reyes del show’ y tuvo que pagar una penalidad de 12 mil dólares.

Christian Domínguez no estará en Reyes del Show

El médico que atendió a Christian Domínguez indicó que con una semana de reposo, el ‘Wachimán’ podría integrarse para ensayar con normalidad.

“Tiene una inflamación, hay una lesión en la parte posterior de la rótula. Él puede seguir bailando, solo debería descansar una semana”, dijo.

Asimismo, Vania Bludau dijo que su ausencia no le afecta en lo absoluto.

“¿Si Christian Domínguez se me corrió? La verdad no lo sé, se especulan muchas cosas. Pero él no quiere (bailar) porque tiene otras cosas que hacer, ahora debe pagar su penalidad nomás”, manifestó. En su lugar ingresó Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’.