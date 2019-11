Christian Domínguez hace nuevas declaraciones. El cantante de la 'Gran Orquesta Internacional' conversó con el programa América Espectáculos tras su presentación en 'En Boca de Todos' y habló sobre sus salidas con Pamela Franco.

El intérprete confirmó que llevan una semana oficialmente como 'salientes' y que este romance nació luego de que los vincularan tras el ampay de Magaly TV: La Firme y no cuando él estaba con Isabel Acevedo.

Incluso, mencionó que cuando ambos trabajaron juntos en Latina con 'Se Pone Bueno' solo se veían una o dos veces al mes porque no siempre coincidían en las grabaciones.

"Salimos formalmente desde hace una semana. Esto ha nacido a raíz de lo que trataron de insinuar. Hubo mayor comunicación tras eso", explicó el artista.

Christian Domínguez fotos

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y LA MAMÁ DE CHABELITA

Sobre las declaraciones de Pamela Franco contra doña Rosa, la mamá de Isabel Acevedo, el cantante prefiere mantenerse al margen y no opinar sobre los dimes y diretes entre ambas.

"Me mantengo al margen, no opino de nadie. He escuchado muchas cosas y me han dado pena. Hemos hablado (con Pamela) y le he dicho que es mejor no opinar. Ella no tiene vela en este entierro", manifestó.

¿QUIÉN SE QUEDA CON LAS CAMIONETAS

Domínguez también se refirió a las camionetas que se encuentran a nombre de la bailarina. El cantante aseguró que esperará que su expareja haga lo correcto y las devuelva pues él las compró.

Pero aclaró que, llegado el caso Chabelita no se las regrese, él tendrá otro tipo de palabras en contra de ella. "Solo espero que haga lo correcto, como todo el mundo lo ha dicho. Si no hace lo correcto, igual se van a hacer las cosas. Prefiero que cada uno haga las cosas bien. Más adelante si esto no funciona como debe funcionar, hablaré más cosas", finalizó.