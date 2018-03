Isabel Acevedo , ‘Chabelita’, se siente feliz porque Christian Domínguez dentro de pocos meses quedará divorciado de Tania Ríos, con quien se casó en el 2002.

“¡Qué nervios! De repente nos da una sorpresa, sé que está viendo sus papeles, pero no sé mucho porque son sus cosas. Sería increíble, porque ya estaría solito y solterito. Solo para mí”, precisó Isabel Acevedo sobre el posible divorcio de Christian Domínguez.

Christian dijo que le gustaría casarse contigo en un futuro…

¡Ay, mi bebé precioso! Nuestro amor está creciendo y estamos dando pasos seguros. Hemos conversado del tema, pero el matrimonio no es nuestra prioridad.

Isabel Acevedo habla sobre su relación

¿Te sorprendió que Christian revele que fue infiel seis veces?

Asu mare… ¡Qué bestia! Es por el ritmo de vida que tiene y porque empezó a los 15 años (en el medio artístico). Tuvo la tentación a flor de piel, pero lo que no fue en mi año no me hace daño.

¿No temes que sea infiel, pues él continúa trabajando en el medio?

Ya está advertido y lo nuestro se basa en la confianza y respeto.

Como se recuerda, Christian Domínguez se encontraba casado con una anterior pareja desde hace años. Por esa misma razón, la boda que tuvo con Karla Tarazona fue 'simbólica' y nunca llegaron a ser marido y mujer ante la ley.

Christian Domínguez y Chabelita

