Christian Domínguez se mostró furioso contra Isabel Acevedo tras los descargos que hizo en contra del cantante por decir que lo hizo elegir entre ella o su hijo. El integrante de “La Gran Orquesta Internacional” reafirma esta declaración y señala que relación con bailarina fue el peor error de su vida.

El cantante indica que le parece increíble que ella niegue que esto sucedió. “Quiere continuar y encima dice que es mentira. Es increíble, gracias a Dios que esto ya no era un secreto o que recién se diga o insinúe cuando se terminó la relación. Otra vez compruebo que fue un error no decirlo en su momento. Fue el peor error en mi vida”, dijo tajante Christian Domínguez sobre su relación con Isabel Acevedo .

Christian Domínguez se mostró dolido por las declaraciones que hizo Isabel Acevedo en su contra acerca de que nunca le sumo. “Como digo: increíble y penoso lo que menciona, como también lo que dice de mencionarme sería restarle y que siempre le resté. Imagínate (risas), pero está bien, entonces si eso es verdad, no volverá a responder o opinar sobre mí o mi vida, como lo estuvo haciendo, aquí nadie te obliga a decir algo. Uno lo hace porque quiere y si es así será muy simple y sencillo decir no hablo, no opino del tema o no existe”, precisó el cantante.

El integrante de “La Gran Orquesta Internacional” indicó que no la stalkea como dio a entender la bailarina y la tildó de mentirosa. “Y que deje de mentir insinuando que la stalkeo o que la sigo, que después que decidí por mi hijo mil veces, la otra persona dejó de existir. Por eso jamás me dirigí a ella hasta su falta de respeto harto del tema”, indicó Christian Domínguez al diario El Popular.

LA DEFENSA DE CHABELITA

“Me parece súper bajo que se ponga a decir cosas así, que hemos terminado por el bebé. Cuando entré a la televisión, estar con él me perjudicó... Ya cerré ese capítulo, estoy trabajando y creciendo”, indicó Isabel Acevedo en el programa En Boca de Todos.

Además, dijo que el cantante actúa siempre de la misma manera con sus exparejas .“Me parece bajo dejarme mal. Todo el mundo sabe lo que hace, primero enamora a su pareja, segundo las quiere dejar como locas y, al final, ¿me va a demandar?” , acotó “Chabelita”.

Christian Domínguez está furioso con Isabel Acevedo

VIDEOS RELACIONADOS

Christian Domínguez se hace publicidad en mal momento

Christian Domínguez y particular plan de vida con Pamela Franco

TAMBIÉN PUEDES LEER

Chabelita le responde a Christian tras decir que le dio a elegir entre ella y su hijo: “Jamás me compararía con una criatura”

Karla Tarazona llama ‘Caradura’ a la ‘Chabelita’

Christian Domínguez rompe su silencio y revela la verdadera razón de por qué terminó su relación con Isabel Acevedo