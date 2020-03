“La verdad me parece muy patético” dijo Christian Domínguez cuando fue consultado sobre los tik toks grabados por Isabel Acevedo en los cuales se burla del dolor que se siente post-ruptura. Aunque la bailarina no menciona al cantante en las grabaciones, el integrante de ‘La Gran Orquesta Internacional’ se sintió aludido y decidió revelar la verdadera razón de por qué su relación con la participante de Esto es Guerra se terminó.

No le gustaron. Christian Domínguez se mostró afectado cuando fue consultado por la carrera ascendente de Isabel Acevedo en Tik Tok. Tras ponerle fin a su relación con el cantante, la joven refuerza su presencia en esta red social con divertidos videos. Uno de ellos generó la incomodidad del integrante de ‘La Gran Orquesta Internacional’, en la grabación se observa a la bailarina junto a sus compañeros de baile cantando la canción “Ay que heavy estoy sin ti” y burlándose del dolor que causa el término de una relación afectiva. Al respecto, Domínguez expresó que “una persona por dignidad y vergüenza no hace cosas así. No es la primera vez que se refiere a mí o a mi vida personal, cosas que no le deben importar”, expresó el cumbiambero en una entrevista al diario El Popular.

De esta manera, Christian Domínguez se mostró bastante incómodo con el tema y la actitud que ha tomado Isabel Acevedo tras la ruptura de la relación que mantuvieron por cerca de tres años. El cantante considera que le pareció una falta de respeto sobre todo por el duro momento que atraviesa su actual pareja Pamela Franco, quien hace una semana perdió a su mamá. “Pero hacerlo ahora después del momento delicado que estamos pasando, ya es increíble, insensible y hasta despreciable”, indicó al mencionado diario.

Además, el cantante dejó entrever que los videos grabados eran una muestra de que Isabel Acevedo no lo podía olvidar. “Cuando a una persona ya no le interesa nada la vida de la otra persona no se le dirige de ninguna forma, ni se responde absolutamente nada. Menos por los motivos reales por los cuales se terminó la relación”, expresó el cantante en la entrevista.

Christian Domínguez se mostró furioso con Isabel Acevedo e indicó que el verdadero motivo de la ruptura habría sido ocasionado porque Isabel Acevedo lo hizo escoger entre su hijo y ella. “Ahora me arrepiento de tantas cosas y una de ellas fue el no haber dicho los motivos por los que se terminó, pensando que por respeto es mejor quedarse callado. Cuando pasan estas cosas, más me doy cuenta de que esta vez sí elegí bien a la persona y también hice lo correcto cuando me hizo elegir entre mi hijo y ella. Ambas respuestas son obvias, verdad”, indicó el cantante.

Christian Domínguez está furioso con Isabel Acevedo

VIDEOS RELACIONADOS

Christian Domínguez y particular plan de vida con Pamela Franco

Karla Tarazona y Christian Domínguez aparecen en TV con su pequeño hijo

TAMBIÉN PUEDES LEER

Christian Domínguez realiza conmovedora publicación para apoyar a Pamela Franco por muerte de su mamá, pero ella le pide que vaya a verla

Christian Domínguez y Pamela Franco andan comprando ropita de bebé, parece que la ‘vacuna’ ya pegó

Christian Domínguez y su plan de vida con Pamela Franco: “Primero se convive, luego el bebé y al final te casas”