Christian Domínguez: "Tenemos un anillo de compromiso, pero no de matrimonio sino de lealtad" [FOTOS]

Luego que se especuló que la relación de Christian Domínguez e Isabel Acevedo atraviesa una crisis, Deysi Araujo dijo que el ‘Wachimán’ tiene fama de infiel y que el ‘tramposo nunca cambia’.

“Los hombres tramposos no cambian, solo descansan. De repente no la engaña físicamente, pero así sean unos mensajes, igual no hay respeto hacia la pareja. Eso es una traición porque si dices que amas a una persona tienes que respetarla, pero el hombre, por más evidencias que haya, lo va a negar hasta morir”, aseguró Deysi Araujo.

“Él tiene ‘fama’, por lo que han dicho sus ex, de infiel, entonces qué puede esperar la chica (Isabel Acevedo). Una puede decir ‘él va a cambiar’, mentira... Christian Domínguez es un hombre joven y quiere gozar, disfrutar, por eso creo que debería estar solo”, finalizó Araujo.

‘NUNCA ME ABURRO CON ISABEL’

Sin embargo, Christian Domínguez aseguró que Isabel Acevedo es su complemento y tienen un ‘compromiso de fidelidad’.

“( Isabel Acevedo) es mi complemento perfecto, nos entendemos, siempre tenemos tema de conversación, nunca nos aburrimos. Compartimos visión empresarial y con eso me refiero a las ganas de salir adelante, de trabajar, conseguir las cosas por ella misma; aparte es mi apoyo, siempre está a mi lado y hay admiración”, contó Christian Domínguez.

“Sí, tenemos un anillo de compromiso, pero no pensando en un matrimonio sino en un compromiso de lealtad”, agregó Christian Domínguez.

Sin embargo, aclaró que el matrimonio no está en sus planes. “No está en mi cabeza ni en la de ella (una boda). Si todo va maravilloso, como hasta ahora, en unos años me encantaría. Pero estoy hablando de unos 8 a 10 años”, indicó.



Por último, Christian Domínguez le dedicó a Isabel Acevedo el tema ‘El amor más grande’ en ‘En boca de todos’.