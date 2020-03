Christian Domínguez le aconsejó a su expareja Isabel Acevedo que no vuelva a mencionar a su hijo, pues aseguró que Karla Tarazona es una ‘mamá leona’ y aún tiene muchas cosas por contar de la bailarina.

Christian, Isabel negó que te haya hecho elegir entre ella y tu hijo, además dijo que jamás se metería con una criatura…

Fue el peor error que pudo hacer, porque yo soy el papá, pero mi hijo también tiene una mamá y su mamá no tiene pelos en la lengua. Ella (Isabel) ya encendió al león.

Karla ha dicho que Isabel es una ‘caradura’, a raíz de que negó haberte condicionado con tu hijo….

Y eso no es lo último que le va a decir, ya conocen a Karla y aún hay mucho pan por rebanar. Mi hijo tiene una mamá que sabe un montón de cosas, porque las ha vivido, así que mejor que no opine más. Todo va a ser perjudicial para ella.

LANZA ADVERTENCIA

En tanto, Karla Tarazona dijo que no le interesan los enfrentamientos entre Domínguez y la ‘Chabelita’, pero pidió que no involucren a su menor hijo porque si no la conocerán realmente.

“La vida se encargó de poner todo en su sitio, que me digan lo que quieran, pero mentirosa jamás. Si ellos se quieren matar, que se maten, pero que no metan a mi hijo, porque no lo voy a permitir y menos a ella. Que no lo mencione ni por casualidad”, sostuvo Tarazona.

Christian dijo que aún hay ‘mucho pan por rebanar’ y que podrías decir muchas cosas de la ‘Chabelita’.

Si yo hablo no solo cae ella, sino él porque los culpables fueron los dos, no solo una persona. Simplemente que no metan a mi hijo, ya demostré una vez lo que (Christian e Isabel) hicieron, así que puedo demostrarlo una y mil veces más. Es mi última advertencia, trato de llevar la fiesta en paz, así que no me busquen.