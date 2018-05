Christian Domínguez e Isabel Acevedo ignoran a Karla Tarazona y viven felices [VIDEO y FOTOS]

Christian Domínguez e Isabel Acevedo afirmaron que están disfrutando de su relación y les ‘resbala’ lo que digan de ellos.

“Estamos en un momento que disfrutamos de nuestra relación. Al comienzo ella (Isabel) tuvo que acostumbrarse al cargamontón”, dijo Christian.



Isabel: Soy nuevecita... él me decía ‘ignora’ (lo que te dicen), pero igual te chocan las palabras de otras personas... ahora ya me resbala todo, ya aprendí.



¿Crees que el público tiene otra percepción de ti?

Siento que (ahora que está en ‘Combate’) el público me acepta más.



Christian Domínguez e Isabel Acevedo

Te calificaron de la ‘otra’ por ‘meterte’ en una relación.

Nadie sabe lo de nadie, pero cada día estamos mejor.



Karla Tarazona dijo que eres infeliz y tienes problemas psicológicos.

Creo que le estoy demostrando que soy súper infeliz y que tengo muchos problemas psicológicos, se lo demuestro cada día como voy avanzando. (M.Casas)