Chabelita jura que no odia a Christian Domínguez: "Lo pasado, pisado y sepultado" | VIDEO | FOTOS

Isabel Acevedo aseguró que ya dio vuelta a la página y no le importan las imágenes que difundió el programa ‘Magaly TV, la firme’, que muestran a Christian Domínguez besando a Pamela Franco en Chimbote.



“Son etapas que ya pasé, borré. Ahorita estoy disfrutando mi soltería. No soy de revisar los titulares (de los medios de comunicación) ni nada. Lo pasado, pisado. (Christian es un capítulo) sepultado”, aseguró la popular ‘Chabelita’ en el programa ‘En boca de todos’, mostrándose muy animada y sonriente.

Luego, dejó en claro que su corazón no guarda odio ni resentimiento por nadie. “La verdad, me siento tranquila. No tengo por qué odiar a alguien, estoy tranquila con mi familia. Disfrutando”, comentó.



Al ser consultada sobre si siente que Christian Domínguez jugó con sus sentimientos, Isabel Acevedo respondió: “Estoy tranquila. Ahorita se viene la Navidad y quiero paz en mi corazón, nada más”.



Por otro lado, reveló que las 180 rosas rojas que le regalaron por su cumpleaños fue un obsequio de un apuesto joven que conoció en México, a donde viajó tras su separación con el cantante de cumbia.

“Seguimos teniendo comunicación, pero somos amigos, recién nos estamos conociendo, poco a poco. Él también está allá y es super complicado”, acotó.

AMPAY A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y PAMELA FRANCO