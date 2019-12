La bailarina Isabel Acevedo, la popular ‘Chabelita’, aseguró que ya le devolvió la camioneta a Christian Domínguez y que se ‘arrepiente’ de la relación sentimental que sostuvo con el cantante.

Además, negó en el programa ‘El show después del show’ que le haya prohibido ver al hijo que tiene con Karla Tarazona.

“Pienso que uno aprende de los errores y soy honesta. Sí, me arrepiento de haber estado con Christian... yo lo conocí con hijos y jamás le prohibiría que los viera”, señaló.

Confesaste que Christian fue un error en tu vida...

Sí, lo dije en su momento, pero estoy tranquila, lo pasado pisado.

¿No tendrías inconvenientes en cruzarte con Christian en los canales?

Yo no tendría problemas porque, como lo dije, yo hice las cosas bien.

Pareciera que Christian tiene una misma forma de actuar con todas sus parejas...

Yo creo que todo el mundo ya se ha dado cuenta, yo recién me doy cuenta...estoy tranquila, él ve cómo hace sus cosas, yo ya di vuelta a la página.

¿Qué te parece que haya dicho que quiere tener un hijo con Pamela Franco?

No me sorprende, creo que no es sorpresa para nadie.

¿Ustedes pensaron en tener familia?

Yo siempre he tenido mis cosas claras, primero mi chamba y ya después cuando esté preparada psicológicamente y monetariamente podría recién formar una familia.

Christian dio a entender que le molestaba que lo menciones...

Yo respondo lo que me compete a mí, ustedes me preguntan por él, pero a mí no me interesa.

¿Con Fiorella Méndez (la expareja de Pedro Loli) podrían quemar juntas las piñatas de la ‘Gran Orquesta’?

Fácil.

(Frank López)