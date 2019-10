Chabelita publicó foto con hija de Christian Domínguez y le escribió un tierno mensaje: "Te amo, mi amor"

Tras llorar por Camila, la hija mayor de Christian Domínguez, por el sufrimiento de la pequeña al enterarse del fin del romance con su padre tras casi 3 años juntos, Isabel Acevedo 'Chabelita' posteó una foto con la menor, además de dedicarle un tierno mensaje en su Instagram Stories.

"Te amo, mi amor", escribió Isabel Acevedo 'Chabelita' en su Instagram Stories, algo que fue correspondido por la hija de Christian Domínguez, quien respondió en otro Stories: "Yo a ti".

Isabel Acevedo y la pequeña habían forjado una fuerte relación de amistad que se evidenciaba a través de redes sociales. La menor acompañó en varios viajes a la pareja.

"Para mí Camila es como una hermanita. Yo la quiero dejar de lado de esta situación tan horrible. Yo hablé con ella porque nos pidió una explicación", explicó Isabel Acevedo entre lágrimas en el programa 'En Boca de Todos'.

Pero lo que más lamentó la exparticipante de Combate es lo que sufre la niña en el colegio, pues es molestada por sus compañeros y, al parecer, esta no sería la primera vez que ocurre por un tema así.



"Camila es una niña hermosa con un corazón maravilloso y yo le doy las gracias por el amor, comprensión y madurez que ha tomado para llevar todo esto. Ella ya está grande y en el colegio la molestan y me da mucha pena", manifestó Isabel Acevedo 'Chabelita'.



La artista destacó que la madre de la niña, Melanie Martínez, se comunicó con ella para pedirle que el vínculo y amistad que ambas tenían no se rompa, agregando que n cualquier momento podía sacar a Camila a pasear, pues eso no tenía por qué cambiar.



"Creo que lo más lindo y rescatable es que su mamá me escribió y me dijo: 'Isa, no me gustaría que la relación entre mi hija y tú se rompa y me encantaría que cuando puedas la saques, salgas con ella, salgan a jugar, te la puedes llevar' Estoy muy agradecida con Melanie y no te preocupes, la cuidaré como si fuera mi hijita", finalizó Isabel Acevedo 'Chabelita'.