Esto no me lo esperaba, ni ellos. Christian Domínguez e Isabel Acevedo, conocida popularmente como la ‘Chabelita’, estuvieron frente a frente a través de un enlace con el programa ‘América hoy’. Ambos no supieron como reaccionar al verse después de tanto tiempo.

Recordemos que Christian Domínguez e Isabel Acebedo tuvieron una relación que inició y terminó en medio de la polémica. A más de un año después de haber puesto punto final a su historia de amor, los protagonistas se vuelven a ver las caras.

Isabel Acevedo realizó un enlace con América hoy para mostrar su nuevo cambio de look. Christian Domínguez, quien se desempeña como conductor en el espacio, decidió ausentarse sin imaginar que le harían pasar tremendo roche en vivo.

Al ver que Christian Domínguez se había ocultado detrás de cámaras mientras su ex hablaba, las conductoras del espacio decidieron llamarlo y hacerlo pasar al frente para que opine sobre la nueva apariencia de la ‘Chabelita’.

Christian Domínguez no sabía donde ocultar su cara de sorpresa pues incluso le pidieron que cuente qué le parecía la nueva apariencia de Isabel Acevedo. El cantante se puso nervioso y trató de desviar las preguntas que le hacían.

De La misma manera, Isabel Acevedo ignoró al ‘Wachimán’ y le pasó el micrófono a su estilista para que explique más detalles de su cambio de look y así evitar cruzar palabras con intérprete del ‘Tic Tic Tac’.

