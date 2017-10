Christian Domínguez e Isabel Acevedo no estarán en Reyes del Show ¿por Vania Bludau? [VIDEO]

Christian Domínguez e Isabel Acevedo confirmaron que no participarán el Reyes del Show, temporada de El Gran Show en donde compiten los mejores de la temporada del año. Desde un inicio, se especuló con la presencia de esta pareja después que Vania Bludau esté confirmada por su clasificación.

Como se sabe, Christian Domínguez estuvo en una clínica donde le realizaron una resonancia magnética por una lesión en la rodilla. Por ese motivo, se puso en duda su participación en Reyes del Show.

Ahora, Christian Domínguez confirmó que no participará en la última temporada de El Gran Show. "No voy a estar por un tema de lesión, principalmente por la rodilla, pero aproveché que vieran mi muñeca que antes he tenido vendada. Es una lesión antigua", declaró el cantante.

Por otro lado, Christian Domínguez negó tajantemente que la presencia de Vania Bludau tenga que ver con su ausencia en El Gran Show: Reyes del Show. Por eso, pidió que no se crean 'historias'.

Christian Domínguez no estará en Reyes del Show

"No, no tiene nada que ver. Dejemos de tejer historias y shows que no existen", declaró el cantante de cumbia. Como Christian Domínguez negó su participación, se esperaba que Isabel Acevedo sí participe de la temporada de Reyes del Show. Sin embargo, la bailarina tampoco estará en el programa de Gisela Valcárcel.

"Más que todo se da por la oportunidad que tengo (programa de TV) Ahora se me da la oportunidad de estar trabajando como reportera de belleza. Cada uno es responsable de sus actos. Yo estoy ahorita en otra faceta y él también. No es un problema que a mí me haya afectado. No es de mi época, o como se dice de mi 'temporada'", puntualizó Isabel Acevedo.

