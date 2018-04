¿Christian Domínguez e Isabel Acevedo en problemas? Esto reveló el cumbiambero [VIDEO y FOTOS]

Christian Domínguez dijo que su relación con Isabel Acevedo está en su mejor momento y que los comentarios, como los de Deysi Araujo, quien le aconsejó que mejor siga soltero porque lo señalan como infiel, no le importan.



“Me tiene sin cuidado lo que opine gente que para salir en los diarios o la televisión tiene que hablar de otros porque el talento no les da. Su oficio es solo mover la lengua, si la opinión viniera de Eva Ayllón, Gian Marco o Mónica Sánchez, me tomaría mi tiempo en aclarar las cosas”, dijo Christian Domínguez, que esta noche se presentará en Huancayo y mañana en Huánuco con ‘La Gran Orquesta Internacional’.



¿No hay problemas en el paraíso?

Para nada, todo está bien entre nosotros.

Christian Domínguez y su nariz

¿Y por qué no te acompañó a Bolivia?

Por su trabajo. Isabel está en el programa (‘Combate’), yo con las giras.



Entonces ni se ven...

Claro que sí, a veces nos vemos a las 11 de la noche o a la 1 de la mañana, siempre encontramos tiempo para nosotros. No es la cantidad sino la calidad del momento que pasamos juntos, y nuestra relación va de menos a más, aunque muchos quieran que pase lo contrario.