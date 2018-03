Christian Domínguez: Isabel Acevedo le hace esta advertencia para que no le sea infiel [VIDEO y FOTOS]

¡Se fue con todo! La bailarina Isabel Acevedo reveló que le dio un ultimátum a su pareja, Christian Domínguez, para que no ‘saque los pies del plato’ y resista la tentación de estar rodeado de tantas chicas guapas en el reality ‘Esto es guerra’.



“No solamente yo, también sus padres, todo el mundo. Él tiene la tentación a flor de piel, por su mismo trabajo, la televisión, sus conciertos. Cada uno es responsable de sus actos. Si sabemos que la relación no va bien, debemos decirnos las cosas en la cara, para evitar lo que le sucedió a él (con Karla Tarazona)”, dijo Isabel Acevedo.



Asimismo, aclaró que no perdonaría una infidelidad del ‘Wachimán’. “No lo he hecho con mis otras parejas y no lo haré con Christian Domínguez, no hay nada que me ate a él, no estamos casados ni tenemos hijos”, expresó Isabel Acevedo.

Christian Domínguez de manera sorpresiva a 'Esto es guerra' y se inició una gran batalla.