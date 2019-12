Isabel Acevedo tiene las cosas claras para el 2020. Después de un corto enfrentamiento por la camioneta de su ex Christian Domínguez, la bailarina realizó todo el trámite para devolverle el vehículo al cantante.

Sin embargo, en entrevista con Domingo Al Día, la Chabelita confesó que hubo un momento en el que sí pensó quedársela y que la gente en la calle le decía que no la regrese al cumbiambero.

“En la calle era todo un lío. Todo el mundo en la calle me decía: ‘Quítale la camioneta’ Pero fue un tema que yo dije: ‘quiero estar tranquila así que toma tus cosas’”, expresó.

Consultada sobre su vida amorosa y sus planes de enamorarse para el nuevo año, la exparticipante de Combate contó que sí quisiera encontrar a alguien especial, pero no está buscando. Además, dijo que tratará de ser menos confiada para no sufrir. “A veces soy muy ingenua”

Sobre el ‘wachimán’, señaló que es una ‘mochila’ que ya pasó a Pamela Franco y por eso ahora se sentía en paz y tranquila porque se trata de un capítulo cerrado en su vida.

“Esa mochila se la pasé a otra. No tengo ninguna mochila así que estoy tranquila. Cerré ese tema. Si en algún momento me equivoqué, de los errores aprendí y también me arrepentí de estar con él. Hubiese hecho caso a algunos consejos que me dieron en ese momento”. expresó.

INGRESO A ESTO ES GUERRA

Acevedo es consciente que existe probabilidades de recibir convocatoria para ingresar a Esto Es Guerra, reality donde ha participado antes. Sobre la probabilidad de que la llamen a ella y a Domínguez, manifestó estar tranquila porque sabe como es el show.

“Soy deportista y competitiva y cuando estaba en Combate siento que era una de las mejores. Y si me lo ponen (en Esto es Guerra a Christian Domínguez), bueno, yo estoy trabajando y él también, así que nada. Yo estoy en otra etapa de mi vida y mientras tengamos nuestras cosas bien marcadas, todo bien”, finalizó.

