Se arrepiente. Isabel Acevedo compartió una sincera entrevista este lunes en el programa ‘El Show después del Show’ donde contó que ya está por terminar el proceso para la devolución de la camioneta a Christian Domínguez.

La Chabelita había sido invitada al programa la semana pasada, pero envió un video donde contó que ese día tenía una diligencia personal pactada inamovible. Este lunes 16 de diciembre, aclaró que se trató del encuentro entre su abogado y el de su ex.

“Yo no pude venir porque era una fecha inamovible con mi abogado. Con el abogado de él tuvimos una conciliación y le dimos fin a ese tema (devolución de camioneta). Falta firmar porque faltan algunos datos y ya está.”, narró la bailarina.

Aunque no quiso brindar detalles de las razones que la llevaron a conciliar y hacer el trámite, la licenciada aseguró que esto le permitirá iniciar el 2020 tranquila y sin problemas.

“Principalmente yo le devolví su camioneta porque yo quiero estar tranquila y quiero comenzar el año renovada, con las mejores energías, el mejor espíritu, trabajando”, comentó.

Isabel Acevedo devuelve- Trome

ARREPENTIDA

En otro momento de la charla, Isabel hizo una reflexión sobre su romance de casi dos años con Domínguez y, en retrospectiva, indicó que ahora se daba cuenta que su relación no comenzó bien y evitaba hablar o responder a Karla Tarazona, pues consideraba que Christian era quien tenía esa responsabilidad.

“De los errores aprende. Esa relación no comenzó bien, y yo no sabía cómo expresarme en TV. Siempre estaba atrás y por eso nunca respondía a nadie, no me gustan las peleas, no soy problemática. Por eso nunca me enfrenté con las otras personas y creo que es lo mejor que he podido hacer por mi tranquilidad y la de mi familia”, explicó.

Además, dijo que en un inicio sí le sorprendió que el ‘wachimán’ empiece sus salidas y luego oficialice su romance con Pamela Franco. “Sí, no lo voy a negar, me sorprendió. Él es grande, ve como lleva sus cosas y yo ya volteé la página”

Finalmente, cuando Ethel Pozo le consultó si había algo de lo que se arrepentía, ella se sinceró y reconoció que fue un error haber estado con el cumbiambero. “Uno de los errores se aprende y si soy honesta, sí me arrepiento de haber estado con Christian Domínguez"

Isabel Acevedo - Trome