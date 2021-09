PONE EL PARCHE. Isabel Acevedo no se quedó callada y le respondió a Pamela Franco, actual pareja de su ex Christian Domínguez, quien aseguró que se presta para el show afectando a su bebé. Durante su participación en ‘Reinas del Show’, la popular ‘Chabelita’ argumentó que esto no es así.

La bailarina precisó que no tiene por qué estar hablando del pasado cuando “estamos en el 2021, en Reinas del Show, bailando rico y divirtiéndonos”. Además, sostuvo que nunca se ha referido a Franco y tampoco tiene por qué afectar al bebé que tiene con el cumbiambero.

“Yo nunca he tenido algún roce con ella y no tengo que estar mencionándola ni contestando a nadie, yo estoy enfocada en mi trabajo, aquí en Reinas del Show que me demanda mucho tiempo. No tengo que estar contestándole a nadie”, sentenció a los reporteros del programa de Gisela Valcárcel.

En esa línea, ‘Chabelita Acevedo aclaró que, si bien conductores de programa de espectáculos siguen molestándola con su expareja Domínguez, ella solo habla de su trabajo.

“Claro, exacto (no se refirió a ella) Por ejemplo, como ustedes han podido ver en América Hoy, siempre he hablado de mí, de Hércules, hemos mencionado a Gastón y a Vania, pero jugando nosotros, o sea tú sabes que los conductores siempre me mencionan, pero yo siempre trato de responder no referente a él (Christian Domínguez)”, remarcó.

¿ISABEL ACEVEDO, AMIGA DE VANIA BLUDAU?

Al ser consultada por la presencia de la modelo Vania Bludau, quien también fue expareja de Christian Domínguez, en Reinas del Show; Isabel Acevedo señaló que no tien ningún problema con ella, al contrario todo va de lo mejor.

“Super bien, la convivencia muy bien, me parece una linda chica talentosa, que lo dé todo en la pista también”, añadió.