Christian Domínguez y John Kelvin protagonizan la nueva 'bronca' de Chollywood [VIDEO y FOTOS]

Enfrentados. John Kelvin contó que Christian Domínguez le reclamó por afirmar que ‘no cantaba bien’, y que ‘le regalan los premios’ por ser mediático.



Ambos se vieron las caras en los pasillos de América Televisión y Christian Domínguez le increpó su actitud.



“( Christian Domínguez) Me dijo por qué había dicho eso de que no canta y le respondí que solo di mi opinión. Conversamos como 15 minutos, pero lo notaba molesto, incómodo, exaltado y altanero”, detalló John Kelvin sobre el encuentro.



Luego, añadió que hace tiempo Christian Domínguezse distanció de él y que ahora no son amigos.



“Él ( Christian Domínguez) se distanció. Quizá porque se volvió actor o se le subieron los humos, no tengo la menor idea. Lo conozco desde hace muchos años, desde el colegio, pero no somos amigos... pero yo no lo he ofendido, solo afirmé lo que pienso y lo que opinan muchos al escucharlo. Yo soy directo y le repetí todo en su cara”, detalló John Kelvin.

Christian Domínguez y Chabelita llamada

En tanto, Christian Domínguez guardó la calma y señaló que no se refiere a terceras personas.



“ No tengo nada que decir al respecto, nadie me obliga a decirle cosas a alguien. Para mí, lo mejor es no hacer comentarios, no hablar. Yo me dedico a trabajar y respondo por eso, ese es el mejor consejo que podría darle a cualquiera”, comentó Christian Domínguez.