Desde Puerto Maldonado, Christian Domínguez se enlazó en vivo con el programa ‘América Hoy’ para hablar sobre las supuestas imágenes que aparecerían de él y Giuliana Rengifo besándose en un auto. El cumbiambero dejó en claro que la información es falsa, pues no le ha sido infiel a Pamela Franco.

“ Para tristeza de muchos, eso es falso, porque hay gente que le gusta lucrar con el escarnio y dolor de la gente , pero de verdad, al comienzo lo tomé como en broma, pues no es la primera vez”, inició diciendo Domínguez.

Según precisó, la información de que existiría imágenes besando a la cantante Giuliana Rengifo le incomoda porque afecta también a Pamela Franco y a su familia.

“ Esta página se utiliza para generar ingresos, entonces, me siento bastante fastidiado y triste porque lo hicieron a vísperas del Día de la Madre, donde incomoda no solamente a mí, sino a mi señora y familia”, acotó.

Christian Domínguez niega ampay con Giuliana Rengifo

GIULIANA RENGIFO TAMBIÉN NIEGA AMPAY

En entrevista con Trome, Giuliana Rengifo también se pronunció por la difusión de un supuesto ampay con Christian Domínguez, según un portal de espectáculos. La cantante aseguró que están vendiendo humo y que todo es falso.

“Es una patinada total. Están vendiendo humo. Esperaré esas imágenes porque venderán gato por liebre a la gente ”, dijo Rengifo.

¿Descartas que existan imágenes tuyas besándote con Domínguez?

Lo descarto totalmente.

¿De dónde crees que surge este rumor?

Hay una ‘mano negra’. No tengo enemigos, el Perú entero sabe que los únicos que podrían hacer algo contra mí son los fans de la señora Magaly. Eso es lo único porque no tengo enemigos. Aparte que ni en mis mejores épocas se me ha cruzado estar con Christian, somos amigos, conocidos, colegas. Ni siquiera tengo su número.

¿Te incomodan estas especulaciones?

Claro, porque Christian tiene su hogar. Soy una mujer soltera, obvio, pero él tiene su hogar, imagínate qué puede pensar Pamela (Franco).