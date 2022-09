El cantante y ‘colaborador’ de ‘América Hoy’, Christian Domínguez, aseguró que lleva una buena relación de padres con Karla Tarazona y no se corrió de ella en un evento donde coincidieron en Carabayllo. Además, contó que su relación con Pamela Franco marcha de maravilla y está esperando que salga su divorcio para dar el siguiente paso con la madre de su última hija.

Christian, el fin de semana coincidiste en un evento con Karla, donde ella animó, y no quiste subir con tu orquesta hasta que ya no estuviera en el escenario, ¿es cierto?

No sé por qué hacen un mundo de eso, no es por Karla ni por nadie. Nosotros no trabajamos con animación y en esta oportunidad fue Karla y en otra puede ser cualquier figura pública, no hay diferencia. Luego que nos presentan, la persona baja y subimos. Nadie sube al escenario a menos que en el contrato esté tipificado. En esta ocasión, nos contrataron normal, como ‘Gran Orquesta Internacional’, sin ninguna coordinación.

¿No es que te hayas corrido de ella?

Eso es lo que me incomoda, no tiene nada que ver. Este es un trabajo, no es la primera vez que Karla anima un evento donde está mi orquesta. No hay ningún problema, cada uno respeta su trabajo y ni a ella ni a mi nos interesa el tema de farándula o hacer un espectáculo sobre el escenario, porque no nos suma.

¿Tienen una buena relación de padres?

Por supuesto, no tenemos ningún problema, todo está igual desde hace muchos años.

Karla Tarazona nos dijo que tiene una relación cordial con Pamela, pero siempre las quieren enemistar…

Efectivamente, tienen un trato sumamente cordial, de buena onda porque siempre Valentino va a la casa y Karla está pendiente de que él esté perfecto y siempre le da confianza a Pamela porque lo trata como un hijo más, le da mucho cariño .

¿Y cómo van los papeles de tu divorcio?

Ese tema está judicializado, está en la última parte, pero me queda esperar a que pueda finiquitarse, estoy esperando días de días, hay carga procesal. Espero que muy pronto pueda tener una respuesta o noticia que darles.

Faltan dos meses para que cumplas tres años de relación con Pamela, ¿también tomas a broma los comentarios sobre la ‘maldición’?

Lo tomamos a broma porque tanto lo mencionan, como mi señora dice ‘parece que la gente estuviera esperando que pase algo malo’, pero nosotros nos reímos, hay gente que le gusta jugar con el morbo.

¿La relación marcha bien?

Sí, nosotros tenemos un matrimonio bastante feliz, muy lindo, con problemas como todos, pero somos una familia donde hay mucho amor con la bendición de Dios.

El público está esperando que salga rápido tu divorcio para que te cases con Pamela, ya que ahora todos se están casando…

Esperemos que todo pase rápido para dar el siguiente paso porque es horrible estar haciendo coordinaciones cuando (su divorcio) no sucede.