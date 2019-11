Karen Dejo: "Quizá la sorpresa a Christian Domínguez es que Pamela Franco le vaya a sacar la vuelta"

Karen Dejo comentó que Pamela Franco ‘es una chica de mundo’ y existe la posibilidad de que le saque la vuelta a Christian Domínguez, quien puede ser su amigo pero no aprueba su comportamiento con las mujeres.



“Entre Pamela y ‘Chabelita’ (Isabel Acevedo), a Isabel la veía como chica cuyos padres estaban encima de ella, por más que haya cometido el error garrafal de meterse con Christian en ese tiempo (cuando estaba con Karla Tarazona). Pero Pamela se la come con zapato en mano, ya conoce la vida, es una chica de mundo. Quizá la sorpresa... es que ella le vaya a sacar la vuelta a Christian”, mencionó la participante de ‘Esto es guerra’.



Has compartido con Isabel, ¿qué opinas de su separación con Christian?

Mi amigo, siempre lo voy a decir, es Christian. Karla (Tarazona) no era tanto mi amiga, pero ante la situación, que en ese momento yo manejaba, obviamente avalo por todos los medios a Karla. Isabel no es santa de mi devoción, es una chica a la que le tengo estima, pero por muy estima que le tenga, puntualmente por este tema sí digo: ‘Lo que empieza mal, terminal mal’.



Se dice que le envió una carta notarial a Christian y que se quiere quedar con los carros...

En ese tema no me meto... pero Christian no aprende, es buen amigo, buena persona, pero ahí nada más.



Dicen que tiene muchas cualidades, pero es mujeriego...

Cada uno tiene su talón de Aquiles.



Michelle Alexander le recomendó ir al psicólogo porque le para ‘sacando la vuelta a sus parejas’.

Es que no termina una para empezar otra, pero allá la mujer que lo permite.



(Deyanira Bautista)