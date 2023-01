El programa “Préndete” intentó comunicarse con Pamela Franco para conocer cómo se siente luego que se confirmara que el cantante Christian Domínguez logró divorciarse de Tania Ríos.

“Discúlpame, de verdad, no tengo nada contra ti. Muy chévere, pero no quiero hablar de nada, por fis. No es nada contra tu programa ni contra ti. “ Comprenderás que uno habla y después salen cosas y la verdad prefiero evitar”, expresó la cantante al reportero que se comunicó con ella a través del teléfono.

Tras emitirse sus declaraciones, Kurt Villavicencio no se mostró muy convencido con la explicación de la cantante y dejó entrever que el principal motivo es que quiere evitar a Karla Tarazona, expareja de Christian Domínguez.

Ricardo Rondón, tomó la palabra, para preguntarle directamente a la presentadora si tendría algún problema en recibir a Pamela en el set de “Préndete”.

“¿Karla, tú tienes algo personal contra Pamela Franco?”, cuestionó el conductor de TV a la también locutora de radio, quien respondió: “Jamás, yo siempre he dicho que ella puede venir al programa cuando quiera. Pero también me pongo en su posición, porque si yo escucho una persona como Metiche que constantemente dice barbaridad y media, yo también ni siquiera le contesto el teléfono, es más, yo hasta le cuelgo el teléfono”.

Adriana Quevedo rompe silencio sobre enemistad con Karla Tarazona

NO SE CALLA NADA. Adriana Quevedo reapareció luego que fuera reemplazada por Melissa Paredes en el programa matutino de ‘Panamericana Televisión’, que ahora se llama ‘Préndete’. La exconductora habló con ‘Amor y Fuego’ y se refirió directamente sobre Karla Tarazona, con quien tendría una enemistad.

“Las dos personas con las que yo he estado en el programa anterior han sido dos personas con las que yo he compartido un espacio de televisión en cierto momento y nada más ”, dijo.

Al ser consultada por el reportero de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre si se juntaría con la expareja de Rafael Fernández, Adriana Quevedo precisó que no está en sus planes. “ Eh, no veo la necesidad ” , acotó.

